«Калгари» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев по два очка набрали Коннор Зари (1+1) и Мэтт Коронато (0+2). У гостей гол забил Трэвис Конекны.

«Калгари» одержал третью победу подряд и с 40 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 47 очками расположилась на шестой строчке таблицы «Восток».