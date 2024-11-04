«Калгари» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Эдмонтон» с 13 очками в 12 матчах занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Калгари» также набрал 13 очков в 12 играх, но идет на девятой строчке, уступая «Эдмонтону» и занимающей восьмую позицию «Юте» по дополнительным показателям.