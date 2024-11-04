«Эдмонтон» победил «Калгари», у Подколзина результативный пас
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Калгари» со счетом 4:2.
В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, еще по голу забили Джефф Скиннер, Зак Хаймэн и Маттиас Янмарк, Василий Подколзин сделал результативную передачу. У «Флэймз» шайбы забиросили Энтони Манта и Егор Шарангович.
После этого матча «Эдмонтон» с 13 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Калгари» с 13 очками — на девятой строчке.
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«Калгари» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 9 (Подколзин), 0:20 — 0:1. Дж. Скиннер — 3 (Хаймэн), 8:12 — 0:2. Манта — 4 (бол., Бэрри, Баклунд), 24:33 — 1:2. Шарангович — 1 (Бол), 44:28 — 2:2. Хаймэн — 2 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 50:10 — 2:3. Янмарк — 1 (п.в., Драйзайтль, Нерс), 59:57 — 2:4.
Вратари: Владарж (58:18 — 59:57) — С. Скиннер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (8+10+12) — 31 (10+11+10).
Наши: Кузьменко (15.59/1/0), Мироманов (19.56/0/0) — Подколзин (16.03/4/+1).
4 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.
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