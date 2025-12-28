«Эдмонтон» уступил «Калгари», Шарангович забил гол

«Эдмонтон» на выезде уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Эван Бушар, одну шайбу забросил Коннор Макдэвид. У хозяев отличились Егор Шарангович, Райан Ломберг и Блэйк Коулман.

«Эдмонтон» с 44 очками опустился на шестую строчку в таблице Западной конференции. «Калгари» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место.

«Ойлерз» в следующем матче сыграют с «Виннипегос» 30 декабря, «Калгари» встретится с «Бостоном» в этот же день.