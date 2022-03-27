«Калгари» обыграл «Эдмонтон», команды забросили 14 шайб на двоих
«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:5.
В составе «Ойлерз» нападающий Леон Драйзайтль отличился хет-триком. Форвард «Флэймз» Джонни Годро сделал 5 голевых передач.
«Калгари» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 88 очками в 65 матчах. «Эдмонтон» занимает седьмую строчку с 77 очками в 66 играх.
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«Калгари» — «Эдмонтон» — 9:5 (3:2, 3:3, 3:0)
Голы: Брассар — 8 (Бушар, Кит), 0:32 — 0:1. Линдхольм — 33 (Ткачак, Годро), 5:28 — 1:1. Танев — 5 (Коулмэн, Дюбе), 14:23 — 2:1. Баклунд — 11 (Манджапане, Тоффоли), 14:39 — 3:1. Драйзайтль — 45 (Нюджент-Хопкинс, Кассиан), 19:01 — 3:2. Драйзайтль — 46 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 20:44 — 3:3. Шилингтон — 8 (Годро, Танев), 23:07 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:52 — 4:4. Ткачак — 31 (Годро, Танев), 25:06 — 5:4. Ткачак — 32 (Годро, Хэнифин), 27:39 — 6:4. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 6:5. Линдхольм — 34 (Годро, Ткачак), 42:55 — 7:5. Баклунд — 12 (Тоффоли, Хэнифин), 46:01 — 8:5. Дюбе — 9 (Баклунд), 54:23 — 9:5.
Вратари: Маркстрем — Коскинен (Смит, 25:06).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 38 (9+13+16) — 31 (18+9+4).
Наши: Задоров (16.56/0/+2) — -.
27 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|63
|28
|35
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|65
|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|3
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|86
|4
|Торонто
|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|65
|26
|39
|60
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|64
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1