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Сегодня, 07:50

«Калгари» обыграл «Эдмонтон», команды забросили 14 шайб на двоих

«Калгари» дома победил «Эдмонтон», команды забросили 14 шайб на двоих
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Калгари» празднуют гол в ворота «Эдмонтона».
Фото ХК «Калгари»

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:5.

В составе «Ойлерз» нападающий Леон Драйзайтль отличился хет-триком. Форвард «Флэймз» Джонни Годро сделал 5 голевых передач.

«Калгари» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 88 очками в 65 матчах. «Эдмонтон» занимает седьмую строчку с 77 очками в 66 играх.

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«Калгари» — «Эдмонтон» — 9:5 (3:2, 3:3, 3:0)

Голы: Брассар — 8 (Бушар, Кит), 0:32 — 0:1. Линдхольм — 33 (Ткачак, Годро), 5:28 — 1:1. Танев — 5 (Коулмэн, Дюбе), 14:23 — 2:1. Баклунд — 11 (Манджапане, Тоффоли), 14:39 — 3:1. Драйзайтль — 45 (Нюджент-Хопкинс, Кассиан), 19:01 — 3:2. Драйзайтль — 46 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 20:44 — 3:3. Шилингтон — 8 (Годро, Танев), 23:07 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:52 — 4:4. Ткачак — 31 (Годро, Танев), 25:06 — 5:4. Ткачак — 32 (Годро, Хэнифин), 27:39 — 6:4. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 6:5. Линдхольм — 34 (Годро, Ткачак), 42:55 — 7:5. Баклунд — 12 (Тоффоли, Хэнифин), 46:01 — 8:5. Дюбе — 9 (Баклунд), 54:23 — 9:5.

Вратари: Маркстрем — Коскинен (Смит, 25:06).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 38 (9+13+16) — 31 (18+9+4).

Наши: Задоров (16.56/0/+2) — -.

27 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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  • Дайте ходу пароходу

    Хватит издеваться !!! На сегодня хватит издеваться !!!))))

    27.03.2022

  • Сергей

    Истина! эДНОнтом могуч!

    27.03.2022

  • Mighty Dark

    Ну и Маркстрему - Везину, не иначе. 5 шайб Маркстера не равно 5 шайбам Шестёркина

    27.03.2022

  • Дайте ходу пароходу

    Коскинена в этом матче просто жалко) без шуток!!

    27.03.2022

  • Слон Михуил

    Ну что, в очередной раз немчуган(3+1) помешал капитану (0+2) затащить матч своим минусом. Но вы скажите у Мака такой же.... Дак в том то и дело, шо у Мака такой, потомушо немец провалил игру в защите и утянул с собой Макди в эту пучину. МВП матча - Макдевид!

    27.03.2022

  • Mighty Dark

    ахахахахахаха! ))))

    27.03.2022

  • Mighty Dark

    Что у нас тут? Развалинами ЭДНОнтона удовлетворен. Боевичок Проня, выходи, расскажи, что Коскинен сегодня был лучшим, все шайбы не его. Ну и про гельштат обязательно поведай нам всем

    27.03.2022

  • Дайте ходу пароходу

    Почти 5:3 в пользу Нефти))) Но "Огоньки" просто восхитили !!! Как старый добрый советский хоккей посмотрел ))) Передачи , сбросы , паузы , никаких тупых бросков !! Вау!! 9 пропущенных , а вратарей даже не хочется критиковать)). У Эдмонтона кроме большинства все печально. Все !!! Да и большинство Калгари от скуки дарило))) ну хоть Драза прокачали)))

    27.03.2022

  • Алексей Х

    Равная игра, где-то даже с преимуществом Эдмонтона (с))

    27.03.2022

  • Сергей

    Сладкая парочка набила отличную стату. Фриц вообще 3+1 ....при этом -4. Лучшая пара защитников Нерс-Сеси минус 4 и минус 5, сответственно. Команда полностью готова к ПО Кубка Стенли.

    27.03.2022

    • Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 80 очков за один сезон

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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 65 43 22 93
    2 Питтсбург 66 39 27 88
    3 Рейнджерс 65 41 24 87
    4 Вашингтон 67 37 30 84
    5 Коламбус 66 32 34 69
    6 Айлендерс 63 28 35 65
    7 Филадельфия 65 21 44 53
    8 Нью-Джерси 65 23 42 51
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Флорида 64 44 20 94
    2 Бостон 65 41 24 87
    3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
    4 Торонто 64 40 24 85
    5 Детройт 65 26 39 60
    6 Баффало 65 23 42 55
    7 Оттава 65 23 42 52
    8 Монреаль 65 18 47 46
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 65 46 19 97
    2 Миннесота 63 39 24 82
    3 Сент-Луис 64 35 29 79
    4 Нэшвилл 65 37 28 78
    5 Даллас 64 36 28 75
    6 Виннипег 66 31 35 72
    7 Чикаго 66 24 42 58
    8 Аризона 64 20 44 44
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Калгари 65 40 25 88
    2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
    3 Эдмонтон 66 36 30 77
    4 Вегас 68 36 32 76
    5 Ванкувер 67 32 35 73
    6 Сан-Хосе 65 29 36 66
    7 Анахайм 67 27 40 65
    8 Сиэтл 65 20 45 46
    Результаты / календарь
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    18.03
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    27.03
    28.03
    29.03
    30.03
    31.03
    1.04
    27.03 02:00
    Даллас – Ванкувер
    		 1 : 4
    27.03 02:00
    Вашингтон – Нью-Джерси
    		 4 : 3
    27.03 02:00
    Монреаль – Торонто
    		 4 : 2
    27.03 02:00
    Оттава – Флорида
    		 3 : 4 Б
    27.03 03:00
    Миннесота – Коламбус
    		 3 : 2 ОТ
    27.03 03:00
    Сент-Луис – Каролина
    		 2 : 7
    27.03 05:00
    Калгари – Эдмонтон
    		 9 : 5
    27.03 05:30
    Лос-Анджелес – Сиэтл
    		 4 : 2
    27.03 05:30
    Сан-Хосе – Анахайм
    		 4 : 1
    27.03 21:00
    Айлендерс – Тампа-Бэй
    		 - : -
    27.03 23:59
    Питтсбург – Детройт
    		 - : -
    27.03 23:59
    Рейнджерс – Баффало
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Снайперы
    Вратари (КН)
    И О
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 64 95
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 65 90
    Джонатан Юбердо

    Джонатан Юбердо

    Флорида

    		 64 89
    И Г
    Остон Мэттьюс

    Остон Мэттьюс

    Торонто

    		 59 47
    Крис Крайдер

    Крис Крайдер

    Рейнджерс

    		 65 44
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 65 44
    И КН
    Якоб Маркстрем

    Якоб Маркстрем

    Калгари

    		 50 2.08
    Джереми Суэймен

    Джереми Суэймен

    Бостон

    		 31 2.08
    Фредерик Андерсен

    Фредерик Андерсен

    Каролина

    		 44 2.1
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