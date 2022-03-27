«Калгари» обыграл «Эдмонтон», команды забросили 14 шайб на двоих

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:5.

В составе «Ойлерз» нападающий Леон Драйзайтль отличился хет-триком. Форвард «Флэймз» Джонни Годро сделал 5 голевых передач.

«Калгари» идет на втором месте в таблице Западной конференции с 88 очками в 65 матчах. «Эдмонтон» занимает седьмую строчку с 77 очками в 66 играх.

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«Калгари» — «Эдмонтон» — 9:5 (3:2, 3:3, 3:0)

Голы: Брассар — 8 (Бушар, Кит), 0:32 — 0:1. Линдхольм — 33 (Ткачак, Годро), 5:28 — 1:1. Танев — 5 (Коулмэн, Дюбе), 14:23 — 2:1. Баклунд — 11 (Манджапане, Тоффоли), 14:39 — 3:1. Драйзайтль — 45 (Нюджент-Хопкинс, Кассиан), 19:01 — 3:2. Драйзайтль — 46 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 20:44 — 3:3. Шилингтон — 8 (Годро, Танев), 23:07 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 8 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:52 — 4:4. Ткачак — 31 (Годро, Танев), 25:06 — 5:4. Ткачак — 32 (Годро, Хэнифин), 27:39 — 6:4. Драйзайтль — 47 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 29:18 — 6:5. Линдхольм — 34 (Годро, Ткачак), 42:55 — 7:5. Баклунд — 12 (Тоффоли, Хэнифин), 46:01 — 8:5. Дюбе — 9 (Баклунд), 54:23 — 9:5.

Вратари: Маркстрем — Коскинен (Смит, 25:06).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 38 (9+13+16) — 31 (18+9+4).

Наши: Задоров (16.56/0/+2) — -.

27 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.