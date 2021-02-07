«Калгари» обыграл «Эдмонтон», у Нестерова «минус 2»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:4.

Российский защитник «Флеймз» Никита Нестеров провел на льду 15 с половиной минут и заработал показатель полезности «минус 2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 6:4 (1:2, 2:0, 3:2)

Голы: Линдхольм — 3 (Дюбе, Ткачак), 0:56 — 1:0. Хайра — 1 (Лагессон, Ларссон), 6:53 — 1:1. Макдэвид — 9 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Бэрри), 18:29 — 1:2. Лучич — 3 (Манджапане, Баклунд), 23:04 — 2:2. Баклунд — 3 (Манджапане, Лучич), 24:58 — 3:2. Пульюярви — 3 (Макдэвид), 41:18 — 3:3. Дюбе — 2 (бол., Джиордано, Баклунд), 42:56 — 4:3. Годро — 7 (Монахэн, Джиордано), 45:16 — 5:3. Нерс — 4 (Кахун, Драйзайтль), 48:55 — 5:4. Беннетт — 1 (Годро, Монахэн), 50:57 — 6:4.

Вратари: Маркстрем — Коскинен (56:53).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (3+16+9) — 32 (17+5+10).

Наши: Нестеров (15.29/0/-2) — -.

7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.