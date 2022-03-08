«Эдмонтон» уступил «Калгари» и потерпел третье поражение подряд

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Калгари» со счетом 1:3.

В составе «Флэймз» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще одна шайба на счету Джонни Годро. «Ойлерз» ответили точным броском Девина Шора, у форвардов Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида «-1».

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и с 64 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Калгари» с 75 очками — на второй строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Тоффоли — 15 (бол., Ткачак, Годро), 26:27 — 1:0. Тоффоли — 16 (Ружичка, Манджапане), 29:54 — 2:0. Шор — 3 (Райан, Нерс), 44:57 — 2:1. Годро — 23 (Линдхольм), 57:07 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Коскинен.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 29 (8+9+12) — 28 (6+11+11).

Наши: Задоров (17.07/2/0) — -.

8 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17246 зрителей.