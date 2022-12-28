«Эдмонтон» выиграл у «Калгари». Макдэвид забросил победную шайбу

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«Калгари» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. Автором победного гола стал форвард Конор Макдэвид.