«Калгари» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» обыграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Детройт» набрал 57 очков и занимает 10-е место Восточной конференции, «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 57 баллами в 51 встрече.