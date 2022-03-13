«Калгари» обыграл «Детройт», продлив серию поражений «Ред Уингз» до пяти матчей

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 3:0.

Отличились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Блейк Коулман.

После этого матча «Калгари» с 79 очками занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» с 55 очками — на 10-й строчке Востока.