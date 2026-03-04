«Калгари» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» разгромил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

«Даллас» одержал десятую победу подряд и с 85 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Калгари» 55 очков и 14-я строчка.

«Флэймз» 6 марта примет «Оттаву», а «Старз» на следующий день дома сыграют с «Колорадо».

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