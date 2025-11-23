«Калгари» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Флэймз» с 17 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Старз» с 30 очками — на второй строчке «Запада».