«Калгари» по буллитам обыграл «Даллас»

«Калгари» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев 2 (0+2) очка набрал Назем Кадри, также шайбы забросили Мэтт Коронато и Джожл Фараби. У гостей 2 очка на счету Джейсона Робертсона, еще один гол забил Роопе Хинтц.

Победный буллит реализовал Назем Кадри.

«Флэймз» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Старз» с 30 очками — на второй строчке «Запада».