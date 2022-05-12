Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Даллас»

«Калгари» обыграл «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Флэймз».

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Шестой матч в серии состоится 14 мая. Начало встречи в 04.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Калгари» — «Даллас» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Робертсон — 1 (Бенн, Линделл), 33:21 — 0:1. Баклунд — 2 (Манджапане, Коулмэн), 46:49 — 1:1. Манджапане — 1 (Баклунд, Задоров), 50:38 — 2:1. Льюис — 2 (п.в., Годро, Линдхольм), 59:02 — 3:1.

Вратари: Маркстрем — Эттингер (58:01 — 59:02).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (7+9+16) — 21 (7+9+5).

Наши: Задоров (16.27/1/+2) — Наместников (17.20/0/-2).

12 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19 289 зрителей

Счет в серии: 3-2.