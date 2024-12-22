«Калгари» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Чикаго» — 6:4.

В составе «Флэймз» отличились Джонатан Юбердо, который также не реализовал буллит, Назем Кадри, Коннор Зэри, Мэтт Коронато, Блэйк Коулман и Майкл Баклунд. У «Блэкхокс» 3 (1+2) очка набрал Коннор Бедард, 3 (2+1) очка у Тайлера Бертуцци, еще один гол забил Илья Михеев.