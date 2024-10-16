«Калгари» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Калгари» лидирует в таблице Западной конференции с 8 очками в 4 матчах.

«Чикаго» идет на десятой строчке с 3 очками в 4 играх.