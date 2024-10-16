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Сегодня, 06:39

«Калгари» обыграл «Чикаго», Кузьменко забил победный гол

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Кузьменко (справа).
Фото USA Today Sports

«Калгари» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дважды отличился Мэтт Коронато, еще один гол на счету Андрея Кузьменко. Шайба россиянина стала победной для «Флэймз».

Единственный гол гостей на счету Ника Фолиньо.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд, команда лидирует в таблице Западной конференции с 8 очками в 4 матчах. «Чикаго» идет на десятой строчке с 3 очками в 4 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коронато — 1 (Кирклэнд, Андерссон), 16:01 — 1:0. Фолиньо — 2 (Джонс, Мартинес), 16:11 — 1:1. Кузьменко — 1 (бол., Юбердо, Зари), 33:32 — 2:1. Коронато — 2 (п.в., Баклунд), 59:21 — 3:1.

Вратари: Вольф — Мразек (57:40 — 59:21).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+11+6) — 32 (10+12+10).

Наши: Кузьменко (13.49/2/-1), Мироманов (18.10/0/0) — Михеев (13.16/1/0).

16 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Чикаго Блэкхокс
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