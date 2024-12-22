«Калгари» в результативном матче обыграл «Чикаго», Михеев забил гол
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Чикаго» со счетом 6:4.
В составе «Флэймз» отличились Джонатан Юбердо, который также не реализовал буллит, Назем Кадри, Коннор Зэри, Мэтт Коронато, Блэйк Коулман и Майкл Баклунд. У «Блэкхокс» 3 (1+2) очка набрал Коннор Бедард, 3 (2+1) очка у Тайлера Бертуцци, еще один гол забил Илья Михеев.
После этого матча «Калгари» с 39 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Чикаго» — 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)
Голы: Юбердо — 13 (мен., Коулмэн), 12:19 — 1:0. Кадри — 13, 13:26 — 2:0. Бедард — 8 (Холл, Бертуцци), 30:09 — 2:1. Зари — 8 (Пеллетье, Шарангович), 30:37 — 3:1. Коронато — 9 (бол., Юбердо, Зари), 32:40 — 4:1. Коулмэн — 8 (Бин, Уигар), 37:51 — 5:1. Бертуцци — 9 (Бедард, Холл), 40:57 — 5:2. Бертуцци — 10 (бол., Бедард, Терявяйнен), 51:30 — 5:3. Михеев — 7 (Фолиньо, Терявяйнен), 58:52 — 5:4. Баклунд — 6 (п.в., Коронато), 59:37 — 6:4.
Нереализованный буллит: Юбердо (Калгари), 14:13.
Вратари: Вольф — Мразек.
Штраф: 32 — 36.
Броски: 30 (15+10+5) — 28 (8+10+10).
Наши: — - Михеев (16.14/5/-1).
22 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18760 зрителей
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|20
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Калгари – Чикаго
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Эдмонтон – Сан-Хосе
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Торонто – Айлендерс
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Филадельфия – Коламбус
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Виннипег – Миннесота
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Бостон – Баффало
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Монреаль – Детройт
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Нью-Джерси – Питтсбург
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Вегас – Сиэтл
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Ванкувер – Оттава
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|20:30
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Рейнджерс – Каролина
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