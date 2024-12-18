«Калгари» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

У «Брюинз» шайбы забросили Элиас Линдхольм, Морган Гики, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк..

Авторами голов «Флэймз» стали Мэтт Коронато, Назем Кадри и Райан Ломберг.

«Бостон» с 37 очками занимает 6-е место в Восточной конференции, «Калгари» набрал 36 очков и идет 8-м на «Западе».