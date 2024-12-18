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Сегодня, 07:40

«Бостон» в овертайме переиграл «Калгари»

Даниил Аршавский
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«Калгари» на своем льду уступил «Бостону» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Флэймз» шайбы забросили Мэтт Коронато, Назем Кадри и Райан Ломберг.

Авторами голов «Брюинз» стали Элиас Линдхольм, Морган Гики, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк.

«Калгари» с 36 очками за 32 матча занимает 8-е место в Западной конференции, «Бостон» набрал 37 очков в 33 встречах и идет 6-м на «Востоке».

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Калгари Флэймз
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«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
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«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
18.12 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
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Сан-Хосе – Виннипег
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