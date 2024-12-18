«Бостон» в овертайме переиграл «Калгари»

«Калгари» на своем льду уступил «Бостону» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Флэймз» шайбы забросили Мэтт Коронато, Назем Кадри и Райан Ломберг.

Авторами голов «Брюинз» стали Элиас Линдхольм, Морган Гики, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк.

«Калгари» с 36 очками за 32 матча занимает 8-е место в Западной конференции, «Бостон» набрал 37 очков в 33 встречах и идет 6-м на «Востоке».