Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:51

«Калгари» обыграл «Баффало», Шарангович забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Калгари» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович отметился одной заброшенной шайбой. Для него этой 9-й гол в этом сезоне.

«Калгари» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Баффало» идет последним в Восточной конференции — 41 очко в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Юбердо — 19 (мен.), 12:00 — 1:0. Самуэльссон — 3 (Йокихарью, Лафферти), 22:50 — 1:1. Томпсон — 22 (Самуэльссон, Петерка), 27:18 — 1:2. Кадри — 16 (Юбердо, Пеллетье), 30:31 — 2:2. Пеллетье — 4 (Пачал, Кадри), 43:29 — 3:2. Шарангович — 9 (п.в., Юбердо, Кадри), 57:15 — 4:2. Баклунд — 10 (мен., п.в., Коулмэн), 57:52 — 5:2.

Вратари: Вольф — Луукконен (56:30 — 57:15, 57:43 — 57:52).

Штраф: 29 — 11.

Броски: 26 (7+8+11) — 34 (14+11+9).

Наши: Кузьменко (9.05/0/-1), Мироманов (19.11/0/+2) — -.

24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 585 зрителей.

Егор Шарангович
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Калгари Флэймз
Читайте также
Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух беспилотников над Подольском
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Эдмонтон» победил «Ванкувер», Драйзайтль набрал три очка

«Каролина» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 49 22 27 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 48 28 20 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 47 21 26 49
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 30 18 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 2 : 4
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 0 : 4
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 5 : 2
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 6 : 2
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 0 : 3
24.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 5 : 1
24.01 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости