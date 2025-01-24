«Калгари» обыграл «Баффало», Шарангович забил один гол
«Калгари» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович отметился одной заброшенной шайбой. Для него этой 9-й гол в этом сезоне.
«Калгари» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Баффало» идет последним в Восточной конференции — 41 очко в 48 играх.
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«Калгари» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Юбердо — 19 (мен.), 12:00 — 1:0. Самуэльссон — 3 (Йокихарью, Лафферти), 22:50 — 1:1. Томпсон — 22 (Самуэльссон, Петерка), 27:18 — 1:2. Кадри — 16 (Юбердо, Пеллетье), 30:31 — 2:2. Пеллетье — 4 (Пачал, Кадри), 43:29 — 3:2. Шарангович — 9 (п.в., Юбердо, Кадри), 57:15 — 4:2. Баклунд — 10 (мен., п.в., Коулмэн), 57:52 — 5:2.
Вратари: Вольф — Луукконен (56:30 — 57:15, 57:43 — 57:52).
Штраф: 29 — 11.
Броски: 26 (7+8+11) — 34 (14+11+9).
Наши: Кузьменко (9.05/0/-1), Мироманов (19.11/0/+2) — -.
24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 585 зрителей.
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|5
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|6
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|24
|24
|52
|7
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|22
|26
|49
|8
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|41
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|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
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|46
|17
|29
|41
|8
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|15
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|В
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|О
|1
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|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
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|45
|26
|19
|57
|4
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|46
|23
|23
|53
|5
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|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
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|50
|14
|36
|34
|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
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Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|2 : 4
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|0 : 4
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|5 : 2
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|6 : 2
|24.01
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|0 : 3
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|5 : 1
|24.01
|06:30
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Сан-Хосе – Нэшвилл
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