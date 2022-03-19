«Баффало» в овертайме обыграл «Калгари»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Калгари» со счетом 1:0.

Единственный гол на четвертой минуте овертайме забросил Тэйг Томпсон. Защитник «Флэймз» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Баффало» с 50 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 82 очками — на второй строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Баффало» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Томпсон — 25, 63:07 — 0:1.

Вратари: Маркстрем — Токарски.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (6+8+10+0) — 34 (7+10+12+5).

Наши: Задоров (18.36/3/-1) — -.

19 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16685 зрителей.