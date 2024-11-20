«Калгари» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» дома одержали победу над «Айлендерс» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

За «Флэймз» отличились Расмус Андерссон, а также реализовавшие победные буллиты российский нападающий Андрей Кузьменко и Джастин Киркланд.

Единственную шайбу «Айлендерс» забросил Пьер Энгвалль.

«Калгари» набрал 23 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» с 19 очками расположились на 8-й строчке «Востока».