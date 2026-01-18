«Калгари» нанес поражение «Айлендерс», Кузнецов забил гол
«Калгари» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович, Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и российский защитник Ян Кузнецов. В сезоне-2025/26 23-летний Кузнецов в 34 матчах набрал 9 (4+5) очков.
У гостей забили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.
«Калгари» с 46 очками после 48 матчей занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» (57 очков после 48 игр) располагается на шестом месте в Восточной конференции.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|31
|19
|66
|2
|Айлендерс
|48
|26
|22
|57
|3
|Питтсбург
|47
|22
|25
|55
|4
|Вашингтон
|49
|24
|25
|54
|5
|Филадельфия
|47
|22
|25
|52
|6
|Коламбус
|48
|22
|26
|51
|7
|Нью-Джерси
|48
|24
|24
|50
|8
|Рейнджерс
|49
|21
|28
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|64
|2
|Детройт
|50
|30
|20
|64
|3
|Монреаль
|49
|27
|22
|61
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|58
|5
|Баффало
|48
|26
|22
|57
|6
|Торонто
|48
|24
|24
|56
|7
|Флорида
|47
|25
|22
|53
|8
|Оттава
|48
|22
|26
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|33
|13
|74
|2
|Даллас
|49
|27
|22
|63
|3
|Миннесота
|49
|27
|22
|63
|4
|Юта
|49
|25
|24
|54
|5
|Нэшвилл
|48
|23
|25
|50
|6
|Сент-Луис
|49
|19
|30
|46
|7
|Чикаго
|48
|19
|29
|45
|8
|Виннипег
|47
|19
|28
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|24
|23
|60
|2
|Эдмонтон
|50
|25
|25
|58
|3
|Сиэтл
|47
|21
|26
|51
|4
|Сан-Хосе
|47
|24
|23
|51
|5
|Анахайм
|48
|24
|24
|51
|6
|Лос-Анджелес
|48
|19
|29
|51
|7
|Калгари
|48
|21
|27
|46
|8
|Ванкувер
|48
|16
|32
|37
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
|20.01
|00:05
|Колорадо – Вашингтон
|- : -
|20.01
|01:00
|Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|20.01
|03:00
|Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|20.01
|03:30
|Торонто – Миннесота
|- : -
|20.01
|04:00
|Вегас – Филадельфия
|- : -
|20.01
|04:30
|Чикаго – Виннипег
|- : -
|20.01
|05:00
|Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:00
|Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|20.01
|06:00
|Анахайм – Рейнджерс
|- : -
