Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

18 января, 01:40

«Калгари» нанес поражение «Айлендерс», Кузнецов забил гол

Павел Лопатко

«Калгари» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович, Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и российский защитник Ян Кузнецов. В сезоне-2025/26 23-летний Кузнецов в 34 матчах набрал 9 (4+5) очков.

У гостей забили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

«Калгари» с 46 очками после 48 матчей занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» (57 очков после 48 игр) располагается на шестом месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 января, 23:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Айлендерс
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Читайте также
Врач перечислил признаки аллергии на мороз
Боец UFC Хамзат Чимаев опроверг слухи о гибели в ДТП
Бой Петра Яна и Двалишвили в Белом доме не состоится из-за национальности россиянина
Политолог оценил вероятность холодной войны между Европой и США из-за Гренландии
Мане объявил об уходе, в Сенегале сделали выходной. Что произошло после скандального финала КАН-2025
Итальянский модельер Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет
Популярное видео
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин вышел на шестое место по результативным передачам в НХЛ среди россиян

Защитник «Калгари» Кузнецов забил четвертый гол в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 31 19 66
2 Айлендерс 48 26 22 57
3 Питтсбург 47 22 25 55
4 Вашингтон 49 24 25 54
5 Филадельфия 47 22 25 52
6 Коламбус 48 22 26 51
7 Нью-Джерси 48 24 24 50
8 Рейнджерс 49 21 28 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 47 30 17 64
2 Детройт 50 30 20 64
3 Монреаль 49 27 22 61
4 Бостон 49 28 21 58
5 Баффало 48 26 22 57
6 Торонто 48 24 24 56
7 Флорида 47 25 22 53
8 Оттава 48 22 26 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 33 13 74
2 Даллас 49 27 22 63
3 Миннесота 49 27 22 63
4 Юта 49 25 24 54
5 Нэшвилл 48 23 25 50
6 Сент-Луис 49 19 30 46
7 Чикаго 48 19 29 45
8 Виннипег 47 19 28 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 24 23 60
2 Эдмонтон 50 25 25 58
3 Сиэтл 47 21 26 51
4 Сан-Хосе 47 24 23 51
5 Анахайм 48 24 24 51
6 Лос-Анджелес 48 19 29 51
7 Калгари 48 21 27 46
8 Ванкувер 48 16 32 37
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 00:05 Колорадо – Вашингтон - : -
20.01 01:00 Сиэтл – Питтсбург - : -
20.01 03:00 Флорида – Сан-Хосе - : -
20.01 03:30 Торонто – Миннесота - : -
20.01 04:00 Вегас – Филадельфия - : -
20.01 04:30 Чикаго – Виннипег - : -
20.01 05:00 Калгари – Нью-Джерси - : -
20.01 06:00 Ванкувер – Айлендерс - : -
20.01 06:00 Анахайм – Рейнджерс - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости