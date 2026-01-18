«Калгари» нанес поражение «Айлендерс», Кузнецов забил гол

«Калгари» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович, Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и российский защитник Ян Кузнецов. В сезоне-2025/26 23-летний Кузнецов в 34 матчах набрал 9 (4+5) очков.

У гостей забили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

«Калгари» с 46 очками после 48 матчей занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» (57 очков после 48 игр) располагается на шестом месте в Восточной конференции.