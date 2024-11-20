Буллит Кузьменко принес «Калгари» победу над «Айлендерс»
«Калгари» на своем льду переиграл «Айлендерс» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.
За «Флэймз» шайбы забросили Расмус Андерссон и реализовавшие победные буллиты российский нападающий Андрей Кузьменко, а также Джастин Киркланд.
Автором единственного гола «Айлендерс» стал Пьер Энгвалль. Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 30 из 31 броска соперников по своим воротам.
«Калгари» с 23 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрали 19 очков и идут 8-ми на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Айлендерс» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Энгвалль — 3 (Мэйфилд, Чоловски), 21:32 — 0:1. Андерссон — 5 (бол., Кадри, Поспишил), 48:17 — 1:1.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Вольф — Варламов.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (8+7+14+2) — 29 (7+8+13+1).
Наши: Кузьменко (15.53/2/0), Мироманов (21.21/3/-1) — Романов (21.04/2/0), Цыплаков (15.19/1/0).
20 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
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|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
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|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
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|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
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|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -