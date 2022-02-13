Голевая передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Айлендерс», Варламов попал в ковид-протокол и пропустил матч

«Калгари» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился голевой передачей. Теперь на его счету 11 (3+8) очков в 38 матчах нынешнего сезона.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов пропустил матч из-за попадания в ковид-протокол НХЛ. Вместо него в воротах команды из Нью-Йорка сыграл другой россиянин Егор Сорокин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Айлендерс» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Ружичка — 3 (Андерссон, Хэнифин), 9:58 — 1:0. Добсон — 7 (бол., Барзал, Пажо), 17:07 — 1:1. Танев — 4 (Годро, Шилингтон), 18:08 — 2:1. Манджапане — 24 (Ружичка, Задоров), 35:32 — 3:1. Пажо — 6 (Паризе, Вальстрем), 36:50 — 3:2. Гудбрэнсон — 2 (Лучич, Льюис), 48:00 — 4:2. Линдхольм — 18 (Ткачак, Годро), 55:13 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Сорокин.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 29 (10+8+11) — 21 (9+5+7).

Наши: Задоров (18.48/2/+1) — -.

13 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.