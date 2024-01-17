«Калгари» в овертайме победил «Аризону»

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«Калгари» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.

Победную шайбу в большинстве забросил белорусский форвард Егор Шарангович.

«Калгари» набрал 47 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 11-й строчке — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Дурзи — 7 (мен., Шмальц, Мозер), 28:22 — 0:1. Кули — 4 (Дурзи, Келлер), 46:37 — 0:2. Коулмэн — 20 (Андерссон), 48:54 — 1:2. Кадри — 15 (Поспишил), 49:57 — 2:2. Шарангович — 18 (бол., Кадри, Линдхольм), 64:43 — 3:2.

Вратари: Владарж — Ингрэм.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 33 (7+10+9+7) — 27 (3+10+12+2).

17 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.