Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:42

«Калгари» разгромил «Аризону», забросив 9 шайб. У Задорова два ассиста

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 9:1.

В составе «Флэймз» по 4 (2+2) очка набрали Джонни Годро и Мэттью Ткачак, 4 (1+3) очка у Элиаса Линдхольма, дубль на счету Диллона Дюбе, по голу забили Эндрю Манджапане и Блэйк Коулман, Никита Задоров сделал две результативные передачи. При этом «Койотс» открыли счет усилиями Ника Ритчи.

После этого матча «Калгари», который обеспечил себе место в плей-офф, со 101 очком занимает второе место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Голы: Ритчи — 11 (Бигл, Макбэйн), 0:30 — 0:1. Дюбе — 12, 20:38 — 1:1. Манджапане — 32 (Задоров), 21:16 — 2:1. Ткачак — 38 (Годро, Ружичка), 22:18 — 3:1. Дюбе — 13, 23:11 — 4:1. Коулмэн — 15 (Баклунд, Манджапане), 35:36 — 5:1. Линдхольм — 39 (Задоров, Ткачак), 38:58 — 6:1. Годро — 35 (Хэнифин, Линдхольм), 42:43 — 7:1. Ткачак — 39 (Линдхольм, Годро), 45:13 — 8:1. Годро — 36 (Линдхольм, Ткачак), 48:58 — 9:1.

Вратари: Маркстрем — Сятери (Веймелка, 23:11, Сятери, 40:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (15+14+12) — 26 (11+5+10).

Наши: Задоров (19.00/3/+3) — -.

17 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16823 зрителя

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Микки Маус вместо Конора. Disney хочет купить UFC за 4,3 млрд долларов, что ждет бойцов из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов обновил собственный рекорд результативности в НХЛ

Гол Донато в серии буллитов принес «Сиэтлу» победу над «Нью-Джерси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 75 43 32 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 74 29 45 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
17.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.04 04:00
Колорадо – Каролина
 7 : 4
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 9 : 1
17.04 05:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
17.04 20:00
Детройт – Флорида
 - : -
17.04 23:59
Филадельфия – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости