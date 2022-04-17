«Калгари» разгромил «Аризону», забросив 9 шайб. У Задорова два ассиста

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 9:1.

В составе «Флэймз» по 4 (2+2) очка набрали Джонни Годро и Мэттью Ткачак, 4 (1+3) очка у Элиаса Линдхольма, дубль на счету Диллона Дюбе, по голу забили Эндрю Манджапане и Блэйк Коулман, Никита Задоров сделал две результативные передачи. При этом «Койотс» открыли счет усилиями Ника Ритчи.

После этого матча «Калгари», который обеспечил себе место в плей-офф, со 101 очком занимает второе место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Голы: Ритчи — 11 (Бигл, Макбэйн), 0:30 — 0:1. Дюбе — 12, 20:38 — 1:1. Манджапане — 32 (Задоров), 21:16 — 2:1. Ткачак — 38 (Годро, Ружичка), 22:18 — 3:1. Дюбе — 13, 23:11 — 4:1. Коулмэн — 15 (Баклунд, Манджапане), 35:36 — 5:1. Линдхольм — 39 (Задоров, Ткачак), 38:58 — 6:1. Годро — 35 (Хэнифин, Линдхольм), 42:43 — 7:1. Ткачак — 39 (Линдхольм, Годро), 45:13 — 8:1. Годро — 36 (Линдхольм, Ткачак), 48:58 — 9:1.

Вратари: Маркстрем — Сятери (Веймелка, 23:11, Сятери, 40:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (15+14+12) — 26 (11+5+10).

Наши: Задоров (19.00/3/+3) — -.

17 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16823 зрителя