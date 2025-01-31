«Калгари» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Калгари» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Калгари» набрал 57 очков в 50 матчах и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» опустился на 13-ю строчку — 48 очков в 51 игре.