Хет-трик Коронато принес «Калгари» победу над «Анахаймом»

«Калгари» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Калгари» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» прервали трехматчевую победную серию «Дакс».

Форвард канадской команды Мэтт Коронато оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Адам Клапка. У гостей единственный гол на счету Фрэнка Ватрано.

«Калгари» набрал 57 очков в 50 матчах и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» опустился на 13-ю строчку — 48 очков в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ватрано — 15 (мен., Лакомб), 11:54 — 0:1. Клапка — 1 (Поспишил, Бин), 20:15 — 1:1. Коронато — 12, 39:16 — 2:1. Коронато — 13 (Коулмэн), 56:10 — 3:1. Коронато — 14 (п.в., Хэнли), 57:37 — 4:1.

Вратари: Вольф — Гибсон (56:22 — 57:37).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 30 (8+12+10) — 32 (10+8+14).

Наши: — - Минтюков (18.20/1/-1).

31 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17123 зрителя.