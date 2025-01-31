Хет-трик Коронато принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
«Калгари» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Калгари» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» прервали трехматчевую победную серию «Дакс».
Форвард канадской команды Мэтт Коронато оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Адам Клапка. У гостей единственный гол на счету Фрэнка Ватрано.
«Калгари» набрал 57 очков в 50 матчах и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Анахайм» опустился на 13-ю строчку — 48 очков в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Анахайм» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Ватрано — 15 (мен., Лакомб), 11:54 — 0:1. Клапка — 1 (Поспишил, Бин), 20:15 — 1:1. Коронато — 12, 39:16 — 2:1. Коронато — 13 (Коулмэн), 56:10 — 3:1. Коронато — 14 (п.в., Хэнли), 57:37 — 4:1.
Вратари: Вольф — Гибсон (56:22 — 57:37).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 30 (8+12+10) — 32 (10+8+14).
Наши: — - Минтюков (18.20/1/-1).
31 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17123 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -