«Анахайм» в овертайме выиграл у «Калгари», Гридин забил гол

«Анахайм» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра проходила на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский форвард «Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой. Теперь у 20-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 28 играх этого сезона. Также у хозяев гол забил Блэйк Коулмэн.

Все три шайбы «Дакс», в том числе в овертайме, забросил Микаэль Гранлунд.

«Анахайм» одержал четвертую победу подряд и с 86 очками в 72 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 14-й строчке — 68 очков в 72 играх.