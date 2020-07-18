Какко хочет принять участие в рестарте сезона, несмотря на диабет

Нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко намерен принять участие в рестарте сезона в НХЛ. У 19-летнего финна диабет 1-го типа.

— Я хочу играть, и я настолько молод, что с моим диабетом сейчас все нормально. Надо только держать низким уровень сахара, и тогда все будет хорошо, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Какко