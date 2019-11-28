Как в НХЛ шутят над новичками? Рассказывает Каменев
Форвард «Колорадо» Владислав Каменев, пропустивший два года из-за травмы и пытающийся закрепиться в основе, в интервью «СЭ» рассказал, как в НХЛ шутят над новичками.
— Чем занимаетесь в свободное время в Колорадо? Лыжи?
— На это нет времени. Сейчас были на выезде почти две недели. Сейчас пара игр дома — и снова на выезд.
— Много чемоданов берете на выезд?
— Не много. Один чемодан и рюкзак.
— Вы же не возвращаетесь домой во время всего выезда?
— Не возвращаемся. Я беру с собой пару костюмов — мне хватает.
— Фотографии Задорова часто публикуют в разных костюмах, ботинках без носок. А сколько у вас вообще костюмов есть?
— Даже не знаю. Семь-восемь.
— Специально шили на себя?
— Да. Но первые года, когда жил здесь — покупал готовые.
— Сколько стоит пошить на себя костюм?
— Мы сейчас делаем у русского парня из Москвы. Он дает нам хорошую скидку. Выходит около 1400 долларов.
— В принципе, не так много, если даже перевести на рубли.
— Думаю, нормально.
— Бывает такое, что кто-нибудь приходит без костюма?
— На игры? Не бывает. Как можно забыть костюм?
— Легко. При мне в КХЛ люди забывали.
— Мы разве что прикалывались над новичками. В этом году к нам приехал Бураковски. Он спросил у Ландескуга, в чем нужно приходить. Тот ему ответил, что в костюме. Хотя, тогда все пришли в джинсах. Такие у нас шуточки.
— Это еще добрые шуточки. У вас там и порезать костюм могли.
— Я думаю, таким давно не занимаются. Не слышал таких историй. (Алексей Шевченко)
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