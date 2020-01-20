Как в «Коламбусе» отреагировали на уход Панарина и Бобровского? Рассказывает Гавриков

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью, в котором в числе прочего отметил, что в «Коламбусе» все расстроились из-за ухода Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

— Как в городе и в команде отнеслись к решению Панарина и Бобровского уехать в качестве свободных агентов в более крупные города?

— Понятно, они были расстроены. Но все равно все понимают, сколько эти ребята сделали для города и клуба. Это заслуживает уважения и тех аплодисментов, которые, например, Панарин получил после видео на кубе с нарезкой его игры. Клип был красивый и воспоминания — хорошими.

— Но при этом в остальные моменты матча с «Рейнджерс» болельщики «Коламбуса» гудели, как только Хлебушек получал шайбу. Его это задело?

— А кого бы не задело? Неприятно в свой адрес слышать, когда 18 тысяч гудят. Но это его только подстегнуло, и он нам решающую шайбу забил. И не только нам. Сами видите, как Тема в «Рейнджерс» играет. Молодец.

— А вот у Боба во «Флориде» пока не особо идет.

— Он старается, выкладывается, делает все, чтобы помочь команде. Уверен, что все у него будет хорошо. Может, смена команды и системы требует какого-то времени на привыкание, на какую-то корректировку собственной игры. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь