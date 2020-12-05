«Как такое возможно в стране, которая считает себя эталоном демократии?» Российский хоккеист шокирован предвыборными дебатами в США
Бывший нападающий «Нью-Джерси», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедших выборах в США.
— В 2003 году вместе с командой вы побывали в Белом Доме на встрече с Джорджем Бушем-младшим. Вас впечатлил такой опыт?
— Это было, как минимум, интересно. У нас даже совместная фотография где-то есть. Нечасто такие возможности выпадают. Ими нужно пользоваться.
— Выборы в США в этом году были очень жаркими. Активно следили за ними?
— Конечно. Все-таки мы давно здесь живем. Меня немного удивило то, каким непрозрачным был процесс. Не понимаю, как в стране, которая считает себя эталоном демократии, такие вещи возможны. Дебаты вообще шокировали. Мне кажется неприемлемым, когда влиятельные люди не стесняются в выражениях в прямом эфире и затыкают друг другу рот. Такого я еще не видел.
(Андрей Жданюк)
Полностью интервью с Сергеем Брылиным можно прочитать здесь.
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