«Как так, вы что, вообще?» Кастерова вспомнила, как ее задело невключение Малкина в топ-100 лучших в истории НХЛ

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выразила недовольство, что ее супруг не вошел в число ста величайших игроков НХЛ за всю историю. Лига назвала сотню лучших хоккеистов в честь столетия. В нее вошли россияне Павел Буре, Павел Дацюк, Александр Овечкин и Сергей Федоров. Малкину места в команде не нашлось.

— Когда Женя набрал 1000 очков в НХЛ, было осознание большого дела?

— Конечно, это история. Представляете, 1000 очков! Серьезная цифра для нашей хоккейной семьи. Каждое его достижение — праздник. Это очередная победа. Вообще, когда такие вещи происходят, его это очень вдохновляет. Я это вижу и получаю от этого очень сильное моральное удовлетворение. Все эти мероприятия, достижение за достижением, конечно, его все больше окрыляют, придают уверенности. Это очень важно.

— А сильно он обижен, что его не включили в сотню лучших игроков НХЛ? По нашему прошлогоднему общению показалось, что да. Он практически и сказал это прямым текстом, что его это задело.

— Помню, меня это задело: «Как так, вы что, вообще?» Это загадка. Что мы будем обсуждать, задело, не задело? Мне кажется, кого-то другого задело бы больше, чем его. Он, несмотря на свои терзания, прекрасно понимает, кто он, чего добился. Стержень у него будь здоров — попробуй его вообще подергай. Это было очень странно.

— Могу сказать, что Скотти Боумэн тоже был возмущен, он говорил мне об этом.

— Я знаю. Мне потом друзья, околохоккейная тусовка присылали сообщения, ссылки. Понятное дело, что это было очень странно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Кастеровой