Как сын Овечкина поддерживает отца во время матча. Видео

В Сети появилось видео, в котором сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поддерживает своего отца на арене во время матча.

36-летний россиянин забросил шайбу в пустые ворота во время амтча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:0).

Нападающий набрал 15 (9+6) очков за 8 матчей текущего сезона. Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю ситорию (739 — 741).

Напомним, Сергей Овечкин родился у Анастасии Шубской и Александра Овечкина 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.