Как Овечкин в 37 забивает так много? Live с Зислисом, Федотовым и Николишиным — в 14.00

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин обсудят старт сезона в НХЛ — в 14.00 в онлайн на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы эфира:

— как Овечкин в 37 забивает так много;

— Макдэвид — очередной «Арт Росс», а еще и «Ришар»?

— битва за плей-офф в Столичном дивизионе;

— кто танкует ради Бедарда и Мичкова;

— главные сюрпризы двух первых месяцев сезона.