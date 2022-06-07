Как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года

«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

В финале Кубка Стэнли «лавины» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1-2).

Таким образом, как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года.

Напомним, что в составе «Колорадо» играет нападающий Валерий Ничушкин. В составе «молний» выступают вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. У «синерубашечников» — вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а также нападающий Артемий Панарин.