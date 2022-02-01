Видео шайбы Михеева в меньшинстве

Михеев забросил шайбу в меньшинстве в матче «Торонто» — «Нью-Джерси»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» со счетом 6:4. Победную шайбу при игре в меньшинстве забросил российский нападающий Илья Михеев.

Также на его счету голевая передача.

При розыгрыше большинства у «Нью-Джерси» канадский нападающий «Торонто» Александр Керфут

перехватил передачу и вместе с Михеевым выкатился на вратаря. Россиянин замкнул передачу партнера в пустой угол ворот.

27-летний Михеев в этом сезоне провел 11 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.