Как Маршан выбесил Панарина? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.
Главные темы:
— как Разин обыгрывает фаворитов лиги
— «Автомобилист» уволил Питерса
— гибель хоккеиста Валентина Родионова
— Панарин против Маршана: что это было?
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