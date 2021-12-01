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Как Маршан выбесил Панарина? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

09:00

Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.

Главные темы:

— как Разин обыгрывает фаворитов лиги

— «Автомобилист» уволил Питерса

— гибель хоккеиста Валентина Родионова

— Панарин против Маршана: что это было?

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