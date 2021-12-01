Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.

Главные темы:

— как Разин обыгрывает фаворитов лиги

— «Автомобилист» уволил Питерса

— гибель хоккеиста Валентина Родионова

— Панарин против Маршана: что это было?