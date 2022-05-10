Шестеркин подвергся издевательствам со стороны болельщиков «Питтсбурга». Видео

Болельщики «Питтсбурга» глумились над Шестеркиным после пропущенных шайб «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвергся издевательствам со стороны болельщиков «Питтсбурга» во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ.

После четвертой пропущенной шайбы голкипером они начали скандировать его имя.

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась в итоге со счетом 7:2 в пользу хозяев площадки.

Шестеркин был заменен перед началом третьего периода на соотечественника Александра Георгиева, который пропустил одну шайбу.

После игры главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поддержал Шестеркина и заявил, что не будет заменен и сыграет в следующем матче.

Шестеркин в этом сезоне провел 57 матчей в регуляке, в среднем за игру отражая 2,22 шайбы при коэффициенте отраженных бросков 93,19. В плей-офф у него 4 матча — 4,26 шайбы за игру и 20,53 процента.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Пятый матч пройдет 12 мая начало — в 02.00 мск).