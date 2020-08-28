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Кадри, Шаттенкирк, Ли и другие игроки НХЛ выступили против расизма

06:11
Игроки НХЛ выступили против расизма. Фото nhl.com
Игроки НХЛ выступили против расизма. Фото nhl.com
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Игроки НХЛ выступили с общим заявлением в поддержку борьбы против расизма.

Хоккеисты сообщили о том, что готовы объединиться в рамках борьбы с расизмом. В акции приняли участие форвард «Колорадо» Назем Кадри, защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк, форвард «Айлендерс» Андерс Ли и другие.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.

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