Кадри, Шаттенкирк, Ли и другие игроки НХЛ выступили против расизма

Игроки НХЛ выступили с общим заявлением в поддержку борьбы против расизма.

Хоккеисты сообщили о том, что готовы объединиться в рамках борьбы с расизмом. В акции приняли участие форвард «Колорадо» Назем Кадри, защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк, форвард «Айлендерс» Андерс Ли и другие.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.