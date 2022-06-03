Кадри об ассистентском хет-трике: «Я играю с великими хоккеистами, в этом не только моя заслуга»

Форвард «Колорадо» Назем Кадри подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:0). 31-летний канадец оформил ассистентский хет-трик.

«Я играю с великими хоккеистами, в этом не только моя заслуга. Лехконен пару раз проделал отличную работу, найдя меня шайбой. Рантанен — мне не нужно ничего о нем говорить. Невероятный игрок. Мы все понимаем, что такое плей-офф. Каждый вносит свой вклад, приходится усердно работать», — приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 03.00 мск.