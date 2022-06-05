Кадри покидал арену с зафиксированной рукой после третьего матча серии против «Эдмонтона»

Нападающий «Колорадо» Назем Кадри получил травму в третьем матче серии финала Западной конференции против «Эдмонтона» (4:2, 3-0). Он покидал арену с зафиксированной рукой, сообщает журналист Кен Вайби в Twitter.

Подробности травмы игрока не сообщаются. Однако главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар на послематчевой пресс-конференции заявил, что Кадри выбыл как минимум до конца серии.

Форвард «Колорадо» получил травму после толчка на борт от Эвандера Кейна. Форвард «Ойлерз» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

Напомним, что в третьем матче серии между «Колорадо» и «Сент-Луисом» во втором раунде после столкновения с Кадри травму получил вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон. Он пропустил остаток серии, выигранной «Эвеланш» со счетом 4-2.