Кадри после победы в Кубке Стэнли: «Те, кто считал меня обузой в плей-офф, могут поцеловать меня в задницу»

Форврад «Колорадо» Назем Кадри обратился к своим критикам после победы в Кубке Стэнли.

« У меня были поклонники с первого дня сезона, они никогда не сомневались во мне. А те, кто считал меня обузой в плей-офф, могут поцеловать меня в задницу. Это какие-то американские горки с точки зрения эмоций. Очевидно, после сломанной руки я думал, что с меня хватит. Я вернулся и даже коньки не смог завязать. Благодарю тренера, который завязывает мои коньки перед каждой игрой.

На самом деле это все еще похоже на сон. Это даже лучше, чем я думал. Это невероятный момент, то, как мы это сделали со всеми трудностями, с которыми мы столкнулись. Это идеальная картинка, просто невероятно », – приводит слова Кадри Sportsnet.

В минувшем плей-офф 31-летний канадец провел 16 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. В том числе он забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча финальной серии.