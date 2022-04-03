Кадри может пропустить оставшиеся матчи «Колорадо» в регулярке НХЛ

Форвард «Колорадо» Назем Кадри может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман со ссылкой на слова главного тренера «Эвеланш» Джаред Беднар, 31-летний канадец, пропустивший 2 апреля матч с «Питтсбургом» (3:2) из-за травмы, не сыграет в ближайшее время, но должен вернуться к плей-офф.

В текущем сезоне Кадри провел 65 матчей, в которых набрал 83 (26+57) очка.