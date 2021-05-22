Кадри дисквалифицирован на 8 матчей за силовой прием на Фолке
07:09
Форвард «Колорадо» Назем Кадри получил 8-матчевую дисквалификацию, сообщается на официальном сайте НХЛ.
30-летний канадец наказан за силовой прием на защитнике «Сент-Луиса» Джастине Фолке.
В текущем сезоне Кадри провел 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 32 (11+21) очка. В двух матчах плей-офф форвард отметился голевой передачей.
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