Известный журналист Боб Маккензи объявил о завершении карьеры

Известный американский спортивный журналист Боб Маккензи объявил о том, что завершает карьеру. Об этом он сообщил в своем Twitter.

63-летний Маккензи также написал, что будет работать экспертом на телевидении до завершения нынешнего сезона в НХЛ. Также после завершения сезона он будет работать экспертом на TSN и появляться в эфире, но не так часто, как раньше. Кроме того, он будет появляться в эфире NBC Sports.

Боб Маккензи входил в число самых известных инсайдеров в Северной Америке. Он работал спортивным журналистом на протяжении 40 лет.