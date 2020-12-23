Известный российский хоккеист рассказал, что канадский тренер в НХЛ позволял себе откровенную ложь

Бывший форвард «Лос-Анджелеса» Александр Фролов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о тренере «Кингз» Энди Мюррее.

— Говорят, что бывший главный тренер «Лос-Анджелеса» Энди Мюррей терпеть не мог русских. Это правда?

— У меня особых проблем с ним не было. Хотя, человек он специфичный. Мюррей постоянно прикрывался генеральным менеджером и мог позволить себе откровенную ложь. Как-то в конце своего первого года в команде я получил травму голеностопа. Пытался играть через силу, но не особо получалось.

До конца сезона оставалось буквально игр шесть и меня пригласили в сборную на чемпионат мира. Тогда генеральным менеджером «Лос-Анджелеса» был Дэйв Тэйлор. Он посоветовал мне не форсировать восстановление и сказал, что будет рад, если я смогу сыграть на чемпионате мира. Буквально через десять минут меня вызывает к себе Мюррей и говорит, что я должен доиграть регулярку, иначе не поеду в сборную. Якобы это желание генерального менеджера. То есть Мюррей переврал всю ситуацию.

В кабинете стояла гробовая тишина, когда он узнал, что десять минут назад я на эту тему общался с Тэйлором. Мюррей всегда любил плести какие-то интриги. Это немного раздражало. Тем не менее, в плане хоккея он все равно дал мне много полезных знаний и опыта. Мы очень тщательно разбирали моменты каждой игры. Для меня это было в новинку. В России на тот момент еще никто так не работал.

(Андрей Жданюк)

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